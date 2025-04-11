İzmir’de toplu ulaşıma 6 ay arayla ikinci zam! Faturayı yine İzmirliye kesti!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay belediyenin mali yapısındaki çöküntünün faturasını İzmirlilere kesti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay, İZBAN ve ESHOT denetimindeki İZTAŞIT araçlarında geçerli toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte 20 lira olan tam biniş ücreti 5 liralık artışla 25 liraya yükseltildi. Zamlı tarifenin 12 Nisan Cumartesi günü yürürlüğe gireceği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak toplu ulaşım ücretlerine 2024 yılı Kasım ayında zam yapmış, 17 lira 50 kuruş olan tam bilet zamla 20 liraya yükselmişti.İçine düştüğü darboğaz nedeniyle çalışanların maaşlarını dahi ödemekte güçlük çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi çareyi kent içi toplu ulaşım araçlarına zam yapmakta buldu. Kısa adı UKOME olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin yeniden belirlenmesi talebiyle toplandı. Oy birliği ile alınan kararla ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN'da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesi, 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde zamlandı. UKOME'de kabul edilen yeni tarifeye göre tam bilet ücretine yüzde 25 oranında zam geldi. Buna göre 20 lira olan tam biniş ücreti 5 liralık artış ile 25 liraya yükseltildi.İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 25 TL'ye çıkarken, 17,72 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş üzeri vatandaşlar için biniş ücreti 20 TL, öğrenci biniş ücreti ise 10 TL oldu. 60 yaş tarifesinde yüzde 12,87, öğrenci tarifesinde yüzde 16,55 oranında artış yapıldı. 65 yaş ve üstü binişler ücretsiz olmaya devam edecek.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başlamasıyla birlikte hayata geçirilen Öğrenci Abonman Kartı (aylık 100 biniş/480 TL) uygulamasında fiyat değişikliğine gidilmedi. 90 dakika sistemi devam ederken, sabah 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında geçerli olan Halk Taşıt Uygulaması ile yolcular, bu saat aralıklarında yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.B Tarifesi (Çevre İlçeler): Tam 25,88 TL / Öğrenci 10,35 TL, C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde): İlk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 TL, D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar): Tam 55,18 TL / Öğrenci 19,42 TL, E Tarifesi (Kampüs Ring): Tam 25 TL / Öğrenci 2,77 TL, F Tarifesi (Baykuş Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 19,79 TL, G Tarifesi (Havalimanı Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 39,98 TL olarak güncellendi.