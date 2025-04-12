Matia Ahmet Minguzzi olayında yeni gelişme! Canilerin cezasını kemik yaşları belirleyecek

Mattia Ahmet Minguzzi'nin bir pazar yerinde bıçaklanarak öldürülmesi 7'den 70'e herkesi derinden üzdü. 15 ve 16 yaşlarındaki saldırganlar Ahmet'i bıçakladıktan sonra, yerde dakikalarca tekmeledi. Daha gencecik yaşta, hayattan koparılan Ahmet'in ailesi evlatlarının öldürülmesinin üzüntüsü ile boğuşurken saldırganların paylaşımları karşısında dehşete düştüler.Ailenin yaşadığı şok bununla da sınırlı kalmadı. Yaklaşık 3 ay sonra Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce 10 Nisan günü görülen kritik duruşma öncesinde evlatlarının mezarı dağıtıldı, tehdit mesajları aldılar.Minguzzi'nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, operasyon yapan polis paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.'nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan 4 saate yakın süren duruşma salonuna, suça sürüklenen 2 çocuk tutuklu bulundukları Kayseri ve Samsun'daki cezaevinden getirildi. Minguzzi ailesi ve avukatları da duruşma salonunda oğullarının katilleriyle ilk kez karşı karşıya geldi.Duruşmaya, yargılanan kişilerin 18 yaşından küçük olması nedeniyle hukuken kimse alınmadı ancak duruşmanın detaylarına, mahkemenin verdiği karara ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; suça sürüklenen çocuklardan (SSÇ) Kayseri'deki cezaevinde bulunan 16 yaşındaki U.B.'nin hastane doğumlu olmadığı, bu nedenle kemik yaşının 18 veya daha üstü çıkabileceği, dolayısı ile ağırlaştırılmış müebbetle yargılanma ihtimali gözler önüne serildi. Bu kapsamda mahkeme bir karar verdi.U.B.'nin celse arası Kayseri'de hastaneye sevk edilerek kemik yaşının belirlenmesi için çeşitli tetkikler yapıldığı film, grafi ve ilgili kemik röntgenlerinin çekildiği öğrenildi. Muayenesine ilişkin belgelerin mahkemeye ulaşmasının ardından U.B.'nin kemik yaşının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınması kararı verildi.U.B.'nin, hastane evraklarının gelmesiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği için 10 gün süreyle Maltepe Cezaevi'nde kaldığı öğrenilirken mahkeme, diğer yargılanan B.B.'nin hastane doğumlu olduğundan yaşıyla ilgili tespit yapılması talebini ise reddetti.Duruşmaya gelmeyen 2 tanığın bir sonraki celsede zorla getirilmesine karar veren mahkeme, yargılanan 2 kişinin bit pazarındaki durumlarını mercek altına aldı. U.B. ve B.B.'nin pazar yerine giriş ve çıkışları ile Minguzzi'yle karşılaştıkları ana dair mevcut kamera kayıtlarının gönderilmesi için emniyete yazı yazdı.Yargılanan 2 kişinin bir sonraki celsede, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanmasına karar verdi.