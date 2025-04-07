Bilişim devi kepenk indiriyor; 2.000 kişi işten çıkarılacak

ABD-Çin hattında tırmanan siyasi ve ekonomik gerilim, teknoloji dünyasını da derinden etkiledi. Bu gelişmelerin son kurbanı ise Microsoft’un Çin’deki ortak girişimi olan Wicresoft oldu. Şirket, faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı.

ABD’nin Çin'e yönelik ticaret politikaları teknoloji dünyasında bir domino etkisi yaratmaya başladı.Son gelişmeler, Microsoft’un Çin’deki önemli ortaklarından biri olan Wicresoft’un faaliyetlerini tamamen durdurmasıyla gündeme oturdu.Çinli kaynaklar, şirketin Salı günü itibarıyla ülke çapındaki tüm operasyonlarına son vereceğini duyurdu. Faaliyetlerin durdurulmasıyla 2000 kişi işten çıkarılacak.Şirketin kapanmasının arkasındaki nedenin, Microsoft’un Çin’deki satış sonrası destek hizmetlerini artık kendi bünyesinde yürütmek istemesi olduğu bildirildi.Bu kararla birlikte, Microsoft’un ülkedeki dış kaynaklı teknik destek sisteminin omurgasını oluşturan ekip de devre dışı kalmış olacak.İşten çıkarmaların büyük ölçüde bu teknik destek ekibini kapsayacağı belirtiliyor.Wicresoft’un Çin’den çekilmesi, kullanıcılar açısından da soru işaretlerini beraberinde getirdi. Çünkü Windows ve Officegibi ürünler, Çin’de en yaygın kullanılan yazılımlar arasında yer alıyor. Kullanıcılar, bu hizmetlerin geleceği konusunda endişeli.Sosyal medyada dolaşan iç yazışmalar, Microsoft’un Çin operasyonlarını tamamen kapattığı iddialarını gündeme taşıdı. Ancak Microsoft cephesinden yapılan açıklamada, bu iddialar net bir dille yalanlandı. Şirket, sadece Wicresoft’unkapanacağını vurguladı.