Ankara'da gasp çetesine baskın: 22 gözaltı

Ankara'da artan gasp ihbarıları polisin dikkatinden kaçmadı.İhbarların aynı durum üzerinden şekillendiğini fark eden ekipler harekete geçti.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada mağdurların sosyal medya üzerinden fuhuş vaadiyle kandırılarak gasbedildiğini tespit etti.Ekipler, çete olduğunu tespit ettikleri yapıyı takibe aldı.3 ay süren soruşturmada çete üyelerinin sosyal medyadan erkekleri fuhuş vaadi ile evlerde ve otellerde buluşturdukları şüpheli kadınları ve mağdur erkekleri bir araya getirdikten sonra kadın çete üyelerinin bir süre erkekleri oyaladıkları ve sonrasında erkek çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla gasp ettikleri belirlendi.Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.7 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ayrıca, şüphelilerin bir mağduru gasbettikten sonra otelden ayrıldığı anlar, otelin ve başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.