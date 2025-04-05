Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 5 Nisan 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, hafta sonu yurt genelinde havanın nasıl olacağı belli oldu. Birkaç gün yüzünü gösteren güneş yerini sağanak ve kar yağışına bırakıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok kent sağanağa teslim olacak. Meteoroloji 11 kenti 'sarı kod' ile uyarırken, kuvvetli kar yağışı ve toz taşınımına karşı da uyardı. İşte il il son dakika detayları...
Nisan ayının ilk günlerinde yurt genelinde sağanak, kar, toz taşınımı ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son dakika değerlendirmesine göre; İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerde hava bugün yağışlı olacak.
5 Nisan 2025 hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, şu değerlendirmede bulundu:
Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLARDA DEĞİŞİM YOK
Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
11 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji sağanak, fırtına ve kar yağışı beklenen 11 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına, kuvvetli kar yağışına ve ani fırtınalara hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.
İşte uyarı alan o iller: Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere Avrupa yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu ile Hatay kıyıları, Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 10°C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 11°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 11°C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 13°C, 18°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 4°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 6°C, 15°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KARABÜK 6°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 8°C, 14°C
Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 10°C, 20°C
Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışı yağmurlu
KARS 0°C, 12°C
Yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu
MALATYA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 2°C, 11°C
Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞANLIURFA 10°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı