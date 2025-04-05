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Beyaz Gazete
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Bursa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Ekleme: 5.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 5.04.2025 - 09:49 / Editör: Fehmi Öztürk
Bursa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar varİstanbul- İzmir otoyolu Orhangazi mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobil birbiriyle çarpıştı.

Kaza sonucu 4 araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

S. B, E. H. K, A. Ç. ve eşi E. Ç. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bursa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Yaralılardan E.H.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.