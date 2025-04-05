Bursa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul- İzmir otoyolu Orhangazi mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobil birbiriyle çarpıştı.Kaza sonucu 4 araçta bulunan 8 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.S. B, E. H. K, A. Ç. ve eşi E. Ç. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.Yaralılardan E.H.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.