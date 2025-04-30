Mehmet Nuri Ersoy: İlk çeyrekte 8,9 milyon ziyaretçi geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 hedefinin 65 milyon turist ve 64 milyar dolar turizm geliri olduğunu aktardı.Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında ilk çeyrek performansına dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Bu seneki ziyaretçi sayılarına baktığımızda ilk çeyrekte 2017'de 4,8 milyon ziyaretçi almıştık. 2024'te 9,1 milyona kadar çıktık. Bu sene ilk çeyrekte 8,9 milyon ziyaretçi ile kapattık.Yıl sonu ortalamasına baktığımızda hedefimizde yüzde 4,4'lük artış olduğunu düşünüyoruz. Ocak ayını çok başarılı bir şekilde kapattık. Şubat ayına geldiğimizde ilk çeyrekte ziyaretçi sayılarını etkileyen takvimsel faktörler oldu. Şubat ayı 28 çekiyor, bize yüzde 3,5'lik bir etkisi var.Mart ayında Ramazan ayı döneminde bölgesine göre rezervasyonlarda yüzde 20'ye varan azalışlar oluyor.Geçen yıl ziyaretçilerde 6,71 milyon ile Rusya birinci, 6,62 milyon ile Almanya ikinci, 4,43 milyon ile Birleşik Krallık üçüncü, 3,28 milyon ile İran dördüncü, Bulgaristan 5. sırada.İlk 3 ay ziyaretçilerinde İran birinci, Rusya ikinci, Almanya üçüncü.Kişi başı gecelik gelir beklentilerin üzerinde.Türkiye 9,5 milyar dolar ile ilk çeyrekteki en iyi gelirini yakaladı. 2025 yılında 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz. İlk çeyreği 2025 yılındaki 64 milyar dolarlık gelir hedefimizin biraz üzerinde kapatabileceğimizi belirteyim.Söz konusu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 99 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 67 dolar olduğu görüldü.Ziyaretçiler Türkiye'ye yüzde 52,5 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 26,7 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 10,3 ile "alışveriş" yer aldı.Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 65,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.