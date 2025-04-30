İzmir'de terör propagandası operasyonu: 41 gözaltı

Sınır dışında terör örgütlerine adım attırmayan güvenlik güçleri, yurt içinde de çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.Bu kapsamda, terörle mücadele operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, 19 Mart'ta başlayan protesto eylemleri kapsamında; güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı/sopalı saldırıda bulunduğu ve grupları provoke ettiği tespit edilen ve sosyal medya platformları üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen toplam 60 şüpheli tespit edildi.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.Eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli, polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.Firari 19 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.