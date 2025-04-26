Kuzey Kore'de tarihi an! 5 bin tonluk dev suya indirildi

Nükleer silah ve balistik füze programıyla Kore yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerine neden olan Kuzey Kore'den yeni bir savunma hamlesi geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre son teknoloji silah sistemleriyle donatılan 5 bin tonluk yeni çok amaçlı savaş gemisi, Kore Halk Ordusu'nun 93'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Nampho Tersanesi'nde yapılan törenle denize indirildi.Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanı sıra Kim'in kızı Ju-ae ile üst düzey komutanlar ve devlet yetkilileri katıldı.Adını Japon ordusuna karşı savaşan komutan 'Choe Hyon'dan alan yeni savaş gemisine binen Kim, yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Yeni üretilen geminin deniz egemenliğinin savunulmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Kim, 'Yeni Choe Hyon sınıfı destroyerlerin ilki olan bu geminin Kore Halk Ordusu'nun kuruluş yıl dönümünde denize indirilmesi tarihi önem taşımaktadır' diye konuştu.Kuzey Kore ordusunun denizlerdeki gücünü artırma politikasını kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizen Kim, 'Kore Yarımadası'ndaki nükleer tehditler de dahil olmak üzere askeri tehditleri güvenli bir şekilde yönetmenin ve denizaşırı güçlerin yarımadadaki askeri varlıklarını genişletme girişimlerini engellemenin en güvenilir yolu açık denizlerde operasyonel kabiliyetlere sahip olmaktır' ifadelerini kullandı.ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği ortak tatbikatlara da tepki gösteren Kim, 'ABD ve Güney Kore'nin yeni nükleer savaş planı, ülkemize yönelik düşmanca niyetin en açık ifadesidir, bölgesel ve küresel barışa doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır' ifadelerini kullandı. Güvenlik tehditlerine karşı gerekli tedbirleri alacaklarını yineleyen Kim, 'Jeopolitik gelişmelere ve ortaya çıkan tehditlere kararlılıkla karşılık vereceğiz ve gereken tüm karşı önlemleri alacağız' şeklinde konuştu. Kim ayrıca, yetkililere 'Choe Hyon' sınıfı destroyerler, çeşitli tiplerde askeri gemiler ve nükleer enerjili denizaltıların üretimini sürdürme talimatı verdi.Törenle denize indirilen geminin gelecek yılın başlarında Kuzey Kore donanmasına teslim edileceği açıklandı. Tersanede gerçekleştirilen törenin ardından resmi bir kutlama yemeği düzenlendi.