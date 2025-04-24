Emine Erdoğan'dan '23 Nisan Konseri' paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dün verdiği ilk konsere ilişkin videolu paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu gibi anlamlı projelerin, ülkemizin dört bir yanında filizlenmesini; her çocuğun sanatla yeteneklerini geliştirebileceği alanlara kavuşmasını diliyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni dinledi. Konserin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla 105 adet plağa basılan konser kayıtlarının ilk nüshası takdim edildi.