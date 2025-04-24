Deprem çantası fiyatlarında büyük artış! Fırsatçılar zam yarışına girdi

İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, megakentin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Kentte panik yaratan sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlar, geceyi park ve bahçelerde geçirirken olası yeni bir depreme karşı deprem çantası almak istedi ancak fırsatçıların yaptığı fahiş zamlarla karşılaştı.İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. Deprem, çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar büyük panik yaşadı.Kentte panik yaratan sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlar, geceyi park ve bahçelerde geçirdi.Bazı vatandaşlar çadır kurarken, bazılarının da araçlarında sabahladıkları görüldü.Yaşanan bu sarsıntı vatandaşlara ülkemizdeki deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatırken tedbir amaçlı deprem çantası satın almak isteyen vatandaşlar fiyatların bir gün içerisinde neredeyse yüzde 77'ye varan bir artışla satıldığını gördü.Bir e-ticaret sitesinde dün 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından bugün 465 liraya yükseldi.Bir başka artış ise bir ilk yardım setinde yaşandı. Depremden önce 219 liraya satıldığı görülen set, bugün 389,50 liradan satışa sunuldu.Silivri'deki deprem sonrası bazı çadır fiyatlarında da artış görüldü.İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden önce 8 bin 711 liradan satılıyordu.Aynı çadırın fiyatının bugün 9 bin 480 liraya yükseldiği görüldü.Deprem çantalarında görülen bu artışın ardından vatandaşlar kendi imkanlarıyla hazırlayabilecekleri acil durum çantasının içerisinde neler olması gerektiğini araştırıyor. İşte deprem çantasının içerisinde olması gerekenler...En az 72 saat yetebilecek miktarda suEn az 72 saat yetebilecek bozulmayan yiyecekler (konserve, bisküvi vb.)İlk yardım çantasıÇadırBattaniyeUyku tulumuEl feneriDüdükYedek pilleri ile beraber kullanışlı bir el feneri.Telefonunuzun şarj aleti (taşınabilir ve kablolu)Mini matkapÇakmakÇok amaçlı çakıÖnemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu defter ya da dosyaIslak mendil, tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için poşet gibi hijyen ürünleri ve dezenfektan ürünlerKullandığınız ilaçlar