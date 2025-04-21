Trabzon'da 25 araçlı zincirleme kaza: 12 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.Sabah saatlerinde Çömlekçi Mahallesi yakınlarındaki alt geçitte seyreden bir otomobil, bilinmeyen nedenle kaza yaptı.Aynı bölgede seyreden bir araç da, aniden kaza yapan araca arkadan çarptı.Diğer araçların da aynı şekilde kazaya dahil olmasıyla biri öğrenci servisi olmak üzere toplam 25 otomobil hasar gördü.Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza yapan araçları çekmek için bölgede çalışma başlatıldı.Kaza nedeniyle şehir içi trafiği felç olurken, kilometrelerce araç trafiği oluştu.