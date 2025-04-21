Öğrenciler bayram edecek! 8’den sonra ders yasağı geldi

Vietnam'ın en yoğun nüfuslu kentlerinden Ho Chi Minh'de, öğrencilerin akşam saatlerinde nefes alması için radikal bir adım atıldı.Vietnam News'in aktardığına göre şehir yetkilileri, öğrencilerin hem zihinsel hem de fiziksel sağlığını korumak amacıyla akşam 20.00'den sonra tüm dersleri yasakladı.Kararın temelinde, çocukların günün kalan vaktini aileleriyle kaliteli vakit geçirerek değerlendirmesi ve sosyal gelişimlerinin önünün açılması hedefleniyor.Uygulama, şehir genelinde faaliyet gösteren 1.300'den fazla okul sonrası destek merkezini ve 3.300 öğretmeni de kapsıyor.Ho Chi Minh Şehri'nde, akşam saat 20.00'den sonra tüm derslerin yasaklanmasına rağmen, özel ders sektörü hala gizlice faaliyet göstermeye devam ediyor.Resmi verilere göre, yasakların ardından eğitimde düzenlemeler artmış olsa da, bazı özel öğretmenler ve eğitim merkezleri yasağı delerek gece dersleri vermeye devam ediyor.Şehir yetkilileri, yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etmek için denetimlerini sıklaştırsa da, gizli derslerin devam etmesi endişelere yol açıyor.