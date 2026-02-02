CHP'li Belediyede Skandallar Bitmiyor! İlçe Başkanını Görevden Aldılar

Çöp dağları, Phuket tatili derken CHP Buca bu sefer de görevden alma ile sarsıldı. CHP MYK'sı geçtiğimiz günlerde bir darp olayına adı karıştığı gerekçesi ile gözaltına alınan ve serbest bırakılan Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'yı görevden aldı. CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın genel merkez tarafından görevden alınması ilçede şok etkisi yarattı.Buca'da yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Kaya'nın görevden alınmasına tepki gösteren CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri toplu halde istifa ettiklerini duyurdu.İstifa eden CHP İlçe yönetimi açıklama yaparak olağanüstü kongre çağrısında bulundu. Çağdaş Kaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Ne yazık ki bu duruşumuz, partimizin öz değerlerinden uzaklaşmayı normalleştiren bazı çevreleri rahatsız etmiştir.' İfadelerine yer verildi. Kaya'nın görevden alınmasını kabul etmediklerini belirten ilçe yöneticileri, Kaya'nın görevden alınmasına neden olan iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Genel Merkezin görevden alma ile örgütün iradesinin hiçe saydığını belirten ilçe yöneticileri; 'Liyakatin değil yakınlığın esas alındığı bir anlayışın dayatılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.' İfadelerini kullandı.Şimdi tüm gözler CHP Genel Merkezine çevrildi. İlçe yönetiminin istifası sonrası CHP Buca'da olağanüstü genel kurula gidilip gidilmeyeceği merak konusu oldu.CHP MYK'sı tarafından görevden alınan Çağdaş Kaya, CHP İzmir İl Kongresi'nde adaylık için çalışma yapmış ancak CHP Genel Merkezinin müdahalesi sonucu adaylıktan çekilmişti. Kaya, son olarak Buca Belediyesi'nde yaşanan darp ve yaralama olayı ile ilgili hakkında işlem yapılmış ve savcılıktan serbest bırakılmıştı.