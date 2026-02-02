CHP İzmir'de yine sınıfta kaldı! Her yağış sonrası bilindik manzara

Özellikle Konak, Karabağlar ve Buca gibi merkezi ilçeler başta olmak üzere bazı bölgelerde altyapı yetersizliği nedeniyle su taşkınları oluştu. Yollarda biriken yağmur suları trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine neden olurken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandığı bildirildi.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin 'sarı kod' uyarısında bulunduğu bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, özellikle kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli yağış beklendiği ve metrekareye 20 ile 50 kilogram yağış düştüğü belirtildi.Esnaf Evren Yurtoda, bulundukları sokağın her yıl kazılıp yapıldığını, yaşadıkları karşısında söyleyecek bir şey bulamadığını ifade etti.Bölgedeki iş yerlerini suyun bastığını anlatan Yurtoda, '5 yıldır aynı, sonuç ve manzara hiç değişmiyor. Esnaf kan ağlıyor. Her sene bu manzarayı yaşıyoruz. Bu duruma hiç şaşırmıyoruz.' dedi.Berker Yalım da her yağmurdan sonra sokakta aynı manzaranın yaşandığını kaydetti.Mahalle sakinleri ve esnafın zor durumda olduğunu anlatan Yalım, 'Yapılsa da yapılmasa da aynı şey. Düzgün yaptıkları yok zaten. Eğim bu tarafa diyorlar, o tarafa kazı yapıyorlar. Her şeyi farklı farklı yapıyorlar. Suyun birinci katlara çıkmadığına şaşırıyorum. Lağımdan da zeminden de su geliyor. Bayağı dolu, etrafı görüyorsunuz.' diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam etkili olan sağanak sonrası sahadaki müdahale ve önlem çalışmaları kapsamında Karşıyaka Yamanlar Mesire Alanı'nda, bir kişinin arazide mahsur kaldığı ihbarı alındı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildiKurtarma aracı ve 4 personel ile olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşla iletişim kurarak arazideki konumunu belirledi.Arazinin yoğun çamur ve balçık olması nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları yaya olarak sürdüren ekipler, aracında mahsur kalan kadın sürücüye ulaştı.Aracıyla off-road yaptığı öğrenilen ve kuvvetli yağışın dere yatağındaki su seviyesini yükseltmesiyle aracı çamura saplanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.Ekipler, sürücünün verdiği bilgiler doğrultusunda, yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta başka bir aracın daha mahsur kaldığını tespit ettiİtfaiye ve AFAD ekipleri, araçlarında mahsur kalan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen anne ve çocuğunu da kurtardı.Yağışın etkisiyle bazı caddelerde asfalt zeminde bozulmalar ve derin çukurlar meydana geldi. Suyla kaplanan yolda oluşan çukuru fark edemeyen bir vatandaşın sendeleyerek içine düştüğü, daha sonra çevreden yardım almadan kendi imkanlarıyla düştüğü yerden kalkarak yoluna devam ettiği görüldü.Yetkililer, yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini kaydederek, vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.