Özgür Özel'in Skandal Açıklamaları Fitili Ateşledi! SDG/YPG Sevdası CHP'de İsyan Çıkardı

CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı, parti içi tepkili kesimde bardağı taşıran son damla oldu. 'Kürt sorununun çözümü' iddiasıyla düzenlenen konferansa AK Parti ve MHP'den katılım olmadı.DEM Partili isimler ile özellikle sol siyasi hareketlere mensup yetkililerin katıldığı oturumlar, tepki çekmemek adına 'görüntü alınması yasak şekilde' gerçekleştirildi. Etkinliğe İmamoğlu'nun açıklaması damga vurdu.Konferansta yapay zeka ile hazırlanan videosu yayımlanan İmamoğlu, 'Kürtleri kimlikleriyle tanıyalım. Dilleriyle, kültürleriyle tanıyalım. Okullarımızda Kürtçenin öğretilmesinin, Kürt tarihinin ve edebiyatının öğrenilmesinin önünü açalım' çağrısı yaptı.Söz konusu ifadeler, partiyi karıştırdı. Buna ek olarak, İmamoğlu'nun zaten çözüme kavuşmuş başlıkları yeniden çözülmesi gereken konularmış gibi anlatması da bir diğer tepki çeken detay oldu.Konferans sonrası ilk isyan ateşini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaktı. Sert sözler sarf eden Özcan, 'Türk milliyetçiliği ve üniter devlet CHP'nin vazgeçilmez değerleridir! Atatürk'ün partisini hiç kimse bu değerlerden uzaklaştıramaz! Nokta' ifadelerini kullandı.Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da CHP'nin Atatürk'ün kurduğu parti olduğunu hatırlatarak, 'Cumhuriyet, bayrak, Atatürk, bu vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü kırmızı çizgimizdir. Bu değerlerimizin tartışmaya açılması kabul edilemez' dedi.Parti içerisindeki tepkilerin ilk ayak sesleri, Özgür Özel'in kısa süre önce Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmeleriyle kendini göstermişti.Terör örgütü YPG'yi umutlandıran ifadeleriyle gündem olan Özel, 'Suriye'deki durumu endişe ile takip ettiklerini' dile getirmiş, Ahmed Şara hükümetini DEAŞ terör örgütü ile aynı kefeye koymuş ve 'Demokrasiyi 'Allah'a şirk koşmak' olarak gören zihniyet' yorumunu yapmıştı.