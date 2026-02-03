Meteoroloji Uyardı! Sarı Kodlu Uyarı...

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Yurdun batı kesimleri ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 3°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurluKOCAELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurluDENİZLİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğu ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 9°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 3°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.BOLU °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluSİNOP °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, Doğu kıyılarında yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN °C, 9°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 12°CÇok bulutlu, doğu kıyıları yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurluVAN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı