İran medyası: ABD ile görüşmeler Türkiye'de olacak

Tahran ile Washington arasında artan gerilim sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan bölgede tansiyonu düşürecek bir hamle geldi.İran medyasında yer alan habere göre Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi.İran medyası, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin, birkaç gün içinde Türkiye'de yapılmasının planlandığını bildirdi.