O Aracın Sahiplerine Müjde!

Apple, WWDC 2022 etkinliğinde otomobillerle çok daha derin ve kapsamlı bir entegrasyon sunan yeni nesil CarPlay sürümünü ilk kez göstermişti. Teknoloji devi, CarPlay Ultra olarak adlandırılan bu gelişmiş sistemi geçtiğimiz yıl resmen başlattı ancak bu teknoloji şimdiye kadar sadece lüks otomobil üreticisi Aston Martin araçlarıyla sınırlı kaldı. Sürücülere tamamen yenilenmiş bir tasarım sunan bu sistemin, diğer markalara ne zaman geleceği merak konusuydu.Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapor, bu durumun değişmek üzere olduğunu ortaya koyuyor. Sektörün güvenilir isimlerinden Mark Gurman, paylaştığı bilgilerde CarPlay Ultra'nın bu yılın ikinci yarısında en az bir büyük Hyundai veya Kia modeli için kullanıma sunulacağını belirtti. Bu genişleme, yeni nesil araç içi deneyimin artık daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacağını işaret ediyor.Bu gelişme, CarPlay Ultra'nın gelecekteki bir Hyundai aracına geleceğine dair duyduğumuz ilk haber değil. Geçtiğimiz yıl bazı kaynaklar, Hyundai'nin yaklaşmakta olan IONIQ 3 elektrikli aracının bu platformu destekleyeceğini bildirmişti. Söz konusu aracın Nisan ayında resmi olarak tanıtılması ve yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu da raporlardaki zaman çizelgesiyle örtüşüyor.Bloomberg raporu ayrıca çok merak edilen Tesla'nın CarPlay planlarına dair güncel bilgiler de sunuyor. Gurman, daha önce Tesla'nın aktif olarak CarPlay desteği üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bugünkü rapor, bu desteğin halen geliştirilme aşamasında olduğunu ve konuyla ilgili daha fazla bilginin “yakında” paylaşılmasının beklendiğini doğruluyor.Ancak belirtmek gerekir ki Tesla, gelişmiş CarPlay Ultra'yı desteklemeyi planlamıyor. Bunun yerine şirket, platformun standart sürümünü entegre etmek için çalışıyor. Tesla'nın kullanıcı arayüzü, CarPlay'i tüm ekranı kaplayan bir sistem yerine, mevcut Tesla yazılım deneyimi içinde ayrı bir pencere olarak gösterecek. Yani iki arayüz bir arada çalışacak. Ayrıca Tesla'nın kablosuz CarPlay desteği sunmayı planladığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.