Jandarma Havacılık Komutanlığı 5. GÖKBEY'i Envantere Kattı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen genel maksat helikopteri GÖKBEY'in teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine 5'inci GÖKBEY helikopterinin dahil edildiğini bildirdi.Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki filo her geçen gün güçlenirken Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Gökbey filomuz büyüyor. Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5'inci GÖKBEY helikopterini envanterine kattı. Mutluyuz, gururluyuz.'Türkiye'nin ilk yerli ve milli genel maksat helikopteri olan T625 GÖKBEY, en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde görev yapabilme kabiliyetine sahip.GÖKBEY'in envanterdeki sayısının artmasıyla birlikte, Türk güvenlik güçlerinin arama-kurtarma, personel taşıma ve tıbbi tahliye gibi operasyonel kabiliyetlerinin daha da artırılması hedefleniyor.