Çocukların Kullandığı O Ürün Yasaklandı!

Ticaret Bakanlığı’ndan ebeveynleri yakından ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Yapılan denetim ve laboratuvar incelemeleri sonucunda, çocuklar için üretilen bir ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte sebebi…

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında yeni bir adım attı.Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan son açıklamada, çocuklara yönelik bir ürünün mevzuata aykırı bulunduğu ve gerekli güvenlik kriterlerini karşılamadığı bildirildi.Bakanlık, çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen ürünün satışını durdurdu.Kocaeli Darıca'da üretilen Funny Kids marka mor renk parmak boyası, yapılan testlerden geçemedi.Küçük parçaların boğulma riski yaratması sebebiyle, ürünün satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.İşte ürün bilgileri: