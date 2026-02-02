  • USD: 43,34 - 43,42
  • EURO: 51,70 - 51,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ Hesaplarına Erişim Engeli!

Terör örgütü FETÖ’nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt bağlantılı olduğu belirlenen 385 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

FETÖ Hesaplarına Erişim Engeli!
Ekleme: 2.02.2026 - 11:54 Güncelleme: 2.02.2026 - 12:02 / Editör: Erhan Şimşek
FETÖ Hesaplarına Erişim Engeli!
Terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan tespitler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen işlemler sonucunda, bu hafta erişim engeli getirilen FETÖ bağlantılı hesap sayısı 385'e ulaştı.

FETÖ Hesaplarına Erişim Engeli!

Yetkililer, terör örgütünün dijital mecralardaki yapılanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirirken, soruşturmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.