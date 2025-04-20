Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışının ardından Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Belediyesi binasının önünde toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. İlçe sakinleri Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan da onları selamladıktan sonra belediye binasına girdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a eşi Esra Yıldız da eşlik etti.Erdoğan, 3 ay önce göreve başlayan yeni Başkan Yıldız'ı tebrik edip başarılar diledi.Nazik ziyaretlerinden dolayı Erdoğan'a teşekkür eden Yıldız, “Sayın Cumhurbaşkanım sizi ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum. Sizin liderliğinizde bu kutlu yolculukta gece gündüz demeden çalışıyoruz. Devraldığım hizmet bayrağını daha yukarılara taşımaya gayret gösteriyorum. Bağcılar halkının mutluluğu için elimden geleni yapacağım” dedi.Yıldız, eğitimden spora ve kentsel dönüşüme kadar birçok alanda hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. Ziyarette hediye takdimi de gerçekleştirildi.