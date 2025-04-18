Tam 223 yıl hapisle aranıyordu! Yaptığı o meslek sayesinde aylarca saklandı!

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), M.Ş.B.'nin yakalanması için yaklaşık 8 ay önce detaylı bir çalışma başlattı.Yürütülen istihbarat ve saha çalışmaları kapsamında, şüphelinin nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesinden uzak bir bölgede, akrabalık bağı bulunmayan kişilerle iletişim kurarak gizlendiği belirlendi. Ekipler, M.Ş.B.'nin Beşiri ilçesinin kırsal kesimlerinde çobanlık yaparak izini kaybettirmeye çalıştığını tespit etti.JASAT ekipleri, şüphelinin günlük rutinlerini ve bulunduğu alanı belirlemek için uzun süren bir takip süreci gerçekleştirdi. Toplanan bilgiler doğrultusunda, Beşiri kırsalında düzenlenen hedef odaklı operasyonla M.Ş.B. kıskıvrak yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.Yakalanmasının ardından Batman'daki adli makamlara sevk edilen M.Ş.B., burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Mahkeme kararının ardından şüpheli, cezalarını çekmek üzere Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.M.Ş.B.'nin, 20 farklı ilde işlediği suçlardan dolayı hakkında biriken 55 arama kaydıyla uzun süredir aranan bir firari olduğu belirtildi.İl Jandarma Komutanlığı, M.Ş.B.'nin yakalanması için yürütülen operasyonun, suçluların adalete teslim edilmesi adına kararlı bir adım olduğunu vurguladı.JASAT ekiplerinin titiz çalışması, şüphelinin çobanlık yaparak gizlenme stratejisini boşa çıkardı. Yetkililer, benzer suçlarla aranan diğer şahısların yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.