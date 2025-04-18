Ankara Büyükşehir'de memurlar isyanda! Mansur Yavaş'ın 'demokrasi' söylemi lafta kaldı

Sabah'ın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü'nde çalışan personeller, yönetim tarafından bağlı bulundukları sendikadan istifa ettirilip başka bir sendikaya üye olmaya zorlandıklarını belirtti. EGO personelinden edinilen bilgiye göre, yetki belirleme sürecinde bazı yöneticiler, çalışanları mevcut sendikalarından istifa ettirerek Tüm Bel-Sen'e geçmeleri için baskı uyguluyor.ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, daha önce sendikal baskılara karşı net tavır koyduğunu belirten ve personele baskı yapılmasını yasaklayan genelgeler yayımladığı biliniyor. Ancak sahadaki uygulamanın bu genelgelerle çeliştiği, özellikle EGO İnsan Kaynakları biriminde yöneticilerin kişisel görüşlerine yakın sendikaya geçiş konusunda yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor. Personel, bu yaklaşımın belediye yönetiminin sıkça dile getirdiği 'şeffaf, eşitlikçi ve demokratik' yönetim anlayışıyla bağdaşmadığını ifade ediyor.EGO İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Serpil Arslan'ın adı, iddialara konu olan baskı sürecinde sıkça geçiyor. Arslan'ın, personeli çeşitli yollarla mevcut sendikalarından istifa ettirerek Tüm Bel-Sen'e yönlendirdiği, bu süreçte psikolojik baskı unsurlarının devreye girdiği aktarılıyor. Çalışanlar, özellikle yetki sürecine girildiği dönemlerde baskıların arttığını ve bu durumun çalışma barışını olumsuz etkilediğini ifade ediyor.