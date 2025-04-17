İstanbul Havalimanı’nda Eşzamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu'nu başladı

Türkiye, ulaştırma alanında hayata geçirdiği dev projelerle küresel ölçekte ses getirmeye devam ediyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanında 3'lü pist açılışı törenine katıldı.Törende konuşma yapan Uraloğlu, Türkiye'nin avantajlı jeopolitik konumunun Türkiye'yi havacılıkta transit merkezi haline getirdiğini belirten Uraloğlu, “Bu vizyonla Bakanlık olarak 2002'den beri sivil havacılık politikaları ile rekabeti teşvik ettik ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemini başlattık” dedi.Bakan Uraloğlu ayrıca, yeni açılan pist sayesinde, havalimanına aynı anda üç uçağın iniş veya kalkış yapabileceği müjdesini verdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:Şimdi de İstanbul Havalimanı'mızda “Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları”nı başlatmanın gurur ve mutluluğunu yaşayacağız.Ulaşım, yalnızca bir noktadan diğerine hareket etmek değil, aynı zamanda zamanı en verimli şekilde kullanmak anlamına da geliyor.Modern toplumlar, yaşamlarını hız ve bağlantı üzerine inşa ederken, havayolu ulaşımı bu talebi karşılayan en etkileyici araçlardan biri olarak öne çıkıyor.Uçaklar, mesafeleri kısaltmanın ötesine geçiyor; toplumlar arasında görünmez köprüler kuruyor ve ekonomik kalkınmayı ateşleyen bir güç haline geliyor.İşte bu vizyonla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002'den beri sürdürdüğümüz sivil havacılık politikalarıyla sektörümüzü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettik ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemi başlattık.Ülkemizin muhteşem bir vizyon projesi olarak 29 Ekim 2018'de kapılarını açan İstanbul Havalimanımız, açıldığı günden bu yana ülkemizin küresel arenadaki vitrini oldu.2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı en son Çukurova Uluslararası Havalimanı'mızı açarak 58'e çıkardık.Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken 132 ülkede 352 noktaya yükselttik.2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı 2024 yılında 230 milyonun üstüne çıkardık.90 milyonluk yıllık yolcu kapasitesiyle Türkiye'yi küresel havacılığın zirvesine taşıdı.Eurocontrol'ün 16 Nisan 2025 tarihli raporuna göre de 7-13 Nisan 2025 döneminde havalimanımızda günlük ortalama bin 464 uçuş gerçekleşerek Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.Sürekli artış gösteren bu istatistikler ve kırılan rekorlar havalimanımızın gücünü ve potansiyelini ortaya koyuyor.Açıldıktan sonraki ilk senesi olan 2019 yılında 52 milyon üzerinde yolcu ağırlayan havalimanımız; 2023'te ise 76 milyon üstünde yolcuya hizmet verdi.Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yayınlanan 2024 yılı raporunda da;Yıllık 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Major Havalimanları kategorisinde İstanbul Havalimanı'mız 80,1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kategorisinde Avrupa'da 2. dünya genelinde ise 7.sırada yer aldı.