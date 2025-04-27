İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! İSKİ’den kasayı doldurmuşlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde suça karışan yöneticilere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan İSKİ genel müdürü Şafak Başa, genel müdür yardımcısı Begüm Çelikdelen ve daire Başkanı Adem Şanlısoy hakkındaki iddialar ortaya çıktı.Üç şüphelinin; rehabilitasyon projelerinin onayı aşamasında İSKİ nin olumlu görüş vermesi gerektiğinden, kendilerine başvuran İdris Özceleb ve Muhittin Erusta isimli müştekilerin belgeleri eksiksiz ve tam olmasına rağmen, uzunca bir süre başvurularına olumlu ya da olumsuz cevap vermedikleri, işi zora koştukları, nihayetinde müştekileri İmamoğlu'nun kasaları Fatih Keleş ve Adem Soytekin isimli şüphelilere yönlendirdikleri, bu kişilere belirli bir miktar ödemeden işlerinin olmayacağına dair imada bulundukları anlaşıldı.Müşteki iş adamlarının bu rüşvet teklifini kabul etmediklerini, sonrasında Şafak Başa'nın Begüm Çelikdelen vasıtasıyla iş adamlarına Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla olumlu görüş verilmeyeceğini belirttikleri, bunun üzerine mağdur iş adamlarının adliyeye başvurarak şikayetçi oldukları ve konuya ilişkin müşteki beyanlarının savcılık dosyasına girdiği öğrenildi.Şüphelilerin örgüt ve rüşvet almak suçu kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi.