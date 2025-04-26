Deprem fırsatçılarına geçit yok! Ticaret Bakanlığı tek tek tespit etti

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çoğu İstanbullu deprem endişesiyle geceyi dışarda geçirirken fırsatçılar yine devreye girdi. Ticaret Bakanlığı, deprem malzemelerinde 236 işletmenin fiyat artışı yaptığı tespit etti.Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından deprem çantası, ilk yardım çantası ve çadır gibi temel ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapıldığına dair şikayetler üzerine harekete geçti. Deprem sonrası gelen şikayetler üzerine, başta depremin yaşandığı İstanbul İl Müdürlüğü olmak üzere Ankara ve İzmir il müdürlüklerince sahada denetimler gerçekleştirildi.Bakanlık, yapılan denetimlerde 236 işletmenin1079 adet üründe fiyat artışı yaptığının tespit edildiğini ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bu işletmelere 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini bildirdi. Halihazırda bu işletme ve ürünlerle ilgili analiz ve inceleme çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Nihai inceleme sonucunda, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1'inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık tespit edilen işletmelerin satışa sunduğu her bir ürününde yapmış olduğu fahiş fiyat artışı için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 1.439.300 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir." ifadeleri kullanıldı.Ayrıca, büyük elektronik pazar yerlerinde deprem ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan satıcılara ilişkin de geniş çaplı incelemeler başlatıldığı, e-ticaret platformlarından bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulduğu ve sürecin takibinin başlatıldığı belirtildi.Ticaret Bakanlığı olarak adil, şeffaf, tüketici dostu ve işini layıkıyla yapan ticari işletmelerin hakkının korunduğu bir piyasa düzeninin sağlanması adına mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizilen açıklamada, "Afet durumlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirerek fahiş fiyat artışı yapan ve vatandaşlarımızı mağdur eden kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerimizin devam edileceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.