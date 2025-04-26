Bakan duyurdu! Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından sağlıkta yeni adımlar attıklarını açıkladı.Bir SMA ilacının daha geri ödeme listesine alındığını belirten Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığı ile vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla; sağlıkta erişim, güvence ve dijital takip alanında yeni adımlar attık.Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı.Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı.Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi."