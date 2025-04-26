Yeni yönetmelik resmen yürürlükte! Ameliyatlarda artık zorunlu olacak

Sağlık turizmi alanında önemli değişiklikler getiren yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte, sağlık turizmi hizmeti sunan tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar için kapsamlı düzenlemeler hayata geçirildi. Artık tüm süreçler, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan HealthTürkiye portalı üzerinden dijital olarak takip edilecek.Yeni düzenlemeye göre, sağlık turizmi kapsamında faaliyet gösteren sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, HealthTürkiye portalı ile entegre şekilde çalışmak zorunda olacak. Hastalar aldıkları hizmetleri bu sistem üzerinden görebilecek; hizmet sunucuları da şikayet oranları ve memnuniyet anketleriyle değerlendirilecek.Sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında gerçekleştirilecek cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması zorunlu hale getirildi. Ayrıca her sağlık turisti için bir sorumlu personel atanacak ve sunulan hizmetin takibi sağlanacak.Yönetmelik ile sağlık tesisleri, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından belirlenen, uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon ve sertifikalara sahip olacak. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ise HealthTürkiye Performans Kriterleri çerçevesinde geçerliliğini koruyacak ve başka bir kuruma devredilemeyecek.Yönetmelik, sağlık tesislerinin yabancı dil seçeneği bulunan internet siteleri oluşturmasını da şart koşuyor. Uluslararası sağlık turizmi biriminde çalışan personelden en az birinin yabancı dil bilmesi ve bunu belgelendirmesi gerekecek. Ayrıca aracı kuruluşlar, en az iki yabancı dilde ve 7 gün 24 saat kesintisiz çağrı hizmeti sunacak.Sağlık Turizmi Yetki Belgesi bulunan sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların, yönetmelik hükümlerine altı ay içinde uyum sağlaması gerekiyor. Komplikasyon sigortası uygulamasının 2025 sonuna kadar, akreditasyon ve sertifika süreçlerinin ise 2026 sonuna kadar tamamlanması zorunlu olacak.Öte yandan, USHAŞ da sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tesis ve kuruluşlara uluslararası tanıtım ve destek sağlama görevini üstlenecek.