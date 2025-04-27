YouTube'a yeni özellik: Arama sonuçlarına yapay zeka geliyor

Eğer son zamanlarda Google'da bir arama yaptıysanız, sonuç sayfasında 'AI Overviews' (Yapay Zeka Özetleri) olarak adlandırılan ve aradığınız konuyla ilgili bilgileri derleyip sunan bir bölümle karşılaşmış olabilirsiniz.Google'ın Gemini yapay zekası tarafından desteklenen bu araç, kullanıcılara arama sonuçlarındaki bağlantılara tıklamadan özet bilgi sunmayı amaçlasa da zaman zaman yanlış veya 'halüsinasyon' olarak tabir edilen bilgiler sunması nedeniyle eleştiriliyor.Şimdi ise Google, benzer bir konsepti video platformu YouTube'a taşıyor. Şirket, ABD'deki az sayıda YouTube Premium abonesiyle sınırlı İngilizce arama sorgularında, yapay zeka destekli video özetlerini test etmeye başladı.Google Arama'daki metin özetlerinin aksine, YouTube'daki bu özellik, belirli videolar için bir tür önemli anlar makarası gibi çalışacak.Google, YouTube Topluluk forumlarında yaptığı açıklamada, 'Bu yeni özellik, arama sorgunuz için en yararlı olacak video kliplerini vurgulamak için yapay zekayı kullanacak.' dedi.Bu özetlerin daha çok ürün araştırması yaparken (örneğin, 'en iyi gürültü önleyici kulaklıklar') veya belirli bir konum hakkında bilgi ararken (örneğin, 'San Francisco'da ziyaret edilecek müzeler') gösterilmesi bekleniyor.Yapay zeka, arama sorgusuyla ilgili videolardan en alakalı bölümleri otomatik olarak seçip bir özet klip oluşturacak. Bu sayede kullanıcıların aradıkları bilgiye daha hızlı ulaşması hedefleniyor.Ancak bu yeni özellik, YouTube içerik üreticileri için gelir modeli ve yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerin kendi gelirlerini nasıl etkileyeceği konusunda bazı soru işaretleri doğuruyor.Google Arama'daki yapay zeka özetleriyle ilgili en büyük endişelerden biri, Google'ın kendi özetinin, normalde arama sonuçlarındaki yayıncı sitelerine gidecek olan trafiği kendine çekmesiydi.Benzer şekilde, yapay zeka destekli video özetlerinin YouTube'a getirilmesi, içerik üreticilerinin videolarının tam olarak izlenmesini veya reklamlardan elde ettikleri geliri azaltabileceği endişesini taşıyor.