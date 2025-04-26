Abi kardeş aynı ihalelere girdiler! Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gizli kasası olduğu değerlendirilen Emrah Bağdatlı'nın "Şimdi Yapım" isimli şirketi ile Medya AŞ'den aldığı tüm ihalelere kız kardeşi Özge Bağdatlı adına kayıtlı "Peripol Creative İletişim" isimli şirketle birlikte teklif verdiği tespit edildi.Medya AŞ ve Kültür AŞ'nin düzenlediği ihale dosyalarına yönelik yapılan incelemelerde söz konusu ihalelere teklif veren tüm şirketlerin suç örgütü üyelerine ait olduğu ve birbiriyle bağlantılı oldukları, bu yöntemle ihaleleri usulsüz olarak istedikleri şirketin kazanmasını sağladıkları belirlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturmasında savcılık talimatıyla 3 Mart 2025'te İBB iştiraki Medya AŞ'nin merkez binasına polis tarafından yapılan baskında, düzenlenen ihalelere ilişkin bilgilerin yer aldığı bilgisayara el konulmuştu.Emniyet ekipleri tarafından bilgisayara yönelik yapılan incelemelerde, Medya AŞ'nin ana yüklenici olarak İBB'den aldığı ve pazarlık usulü ile alt yüklenicilere verdiği onlarca ihale mercek altına alındı.Medya AŞ'nin davet usulü ile düzenlediği organizasyon, reklam, içerik üretimi başlıklı onlarca farklı ihale dosyasında yapılan incelemelerde ihaleleri genellikle firari Emrah Bağdatlı'nın "Şimdi Yapım" isimli şirketinin kazandığı görüldü.Emrah Bağdatlı'nın kazandığı söz konusu ihalelerin tümüne teklif veren "Peripol Creative İletişim" isimli şirketin ise Emrah Bağdatlı'nın kız kardeşi tutuklu şüpheli Özge Bağdatlı adına kayıtlı olduğu saptandı.İmamoğlu ve Ongun'un başrolünde olduğu değerlendirilen reklam ihalelerindeki yolsuzluğun paravan şirketler vasıtasıyla yapıldığı deşifre edilmiş oldu.Medya AŞ ve Kültür AŞ'nin düzenlediği tüm ihalelerde, ihalelere teklif veren firmaların suç örgütü üyelerine ait olduğu ve birbiriyle bağlantılı olduğu, bu yöntemle de hem ihalelerin fiyatlarının hem de kimin kazanacağının önceden kararlaştırıldığı belirlendi.