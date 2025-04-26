İBB'ye operasyonda şok detaylar! Tıp merkezinden 10 bin mermi çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 50 şüphelinin emniyetteki işlemleri başladı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı yakalandı.Operasyonun devamında aranan 3 şüpheli daha gözaltına alınırken firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Böylece gözaltı sayısı 50'ye çıktı.TIP MERKEZİNDE 10 BİN MERMİ, FARKLI İSİMLERLE KAŞELER!Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda döviz, Türk lirası, mermi ve şirketlere ait kaşe ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen şüphelilerin işlemlerine başlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen büyük yolsuzluk operasyonunda şok detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2. dalga operasyonu kapsamında Beylikdüzü'nde sahibinin Mehmet Şahin olduğu tıp merkezinde 10 bin mermi çıktı. Koli koli mermiler bulunurken, Rasim Kaya isimli iş insanının Ankara'daki ofisinde yapılan aramada da kaynağı bilinmeyen milyonlarca lira para ortaya çıktı.