Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik! Önce fesih, 2 ay içinde silah bırakma

Terörsüz Türkiye sürecinde bu ay sonuna kadar terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı vermesi bekleniyor. Sonra silahların teslim sürecine geçilecek. Fesihten sonraki iki aylık sürede ise silahlar bırakılacak.Terör örgütü PKK'nın bu ayın sonuna kadar sözde kongresini toplayarak fesih kararını açıklaması bekleniyor. Bundan sonra da silahların bırakılması süreci başlayacak.Silah bırakma süreci için Irak ve Suriye'de istihbarat birimlerinin belirlediği noktalara teröristler silahlarını teslim edecek. Bu süreçte Irak, Suriye ve Türk güvenlik birimleri kayıtları tutacak.Devletin elinde terör örgütünün silahlarına ilişkin geniş bilgi bulunduğu için tüm silahların teslim edilip edilmediğini kontrol etmek mümkün olacak. Böylece devletten silah da kaçırılamayacak.DEM Parti geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı ile görüşüp hasta mahkumlar ve terörist başı Öcalan'ın durumu ile ilgili taleplerde bulundu.DEM Parti'nin talepleri arasında Öcalan'a bir sekreterya verilmesi, İmralı'da kalanların sayısının arttırılması (100 kişi gibi), gazeteciler ile görüşmesine izin verilmesi gibi konular bulunuyor.Ancak bu istekler ancak silahlar bırakıldıktan sonra gündeme gelebilecek. Devlet daha önce bu tür konularda adım atılmaması konusunda kararlı.DEM Parti, örgüt üyesi olmaya ilişkin maddelerde de bazı değişiklikler yapılmasını istiyor.İmralı'ya gazeteci gönderilmesine ise 'geçmişte olduğu gibi süreci zehirleyebilirler' gerekçesi ile sıcak bakılmıyor.Önceki çözüm sürecinde, Öcalan ile görüşen bazı gazeteciler ve akademisyenlerin görüşmelerde 'Neden silah bırakılıyor' şeklinde kafa karıştırıcı değerlendirmeler yaptığı, bu nedenle yeni süreçte Öcalan'ın kafasını karıştıracak isimlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.Yaz aylarının gözlem süreci olarak geçirilmesi, silahların tam olarak tesliminden sonra Meclis'in 1 Ekim'de açılması ile birlikte bazı demokratikleşme adımlarının atılması üzerinde duruluyor.