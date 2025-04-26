Deprem uzmanından tedirgin eden açıklama! İki ay içerisinde…
23 Nisan’da 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem ve sonrasında devam eden artçı depremler İstanbul’da yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Beklenen büyük İstanbul depremi konusunda uzmanlar 2 farklı görüşe ayrılmış durumda. Kimi uzmanlar ‘6.2’den büyük deprem söz konusu değil.’ derken, kimi uzmanlar ise İstanbul’u daha büyük bir depremin beklediğini ifade ediyor.
Uzmanların bu görüşüne bir yenisi daha eklendi. Canlı yayında İstanbul'da yaşanan son depremler konusunda değerlendirmelerde bulunan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, 'İki ay içerisinde İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini söyledi. Moriwaki, “İstanbul için deprem riski bitmedi. Yaşanan son deprem, beklenen büyük deprem değildi. Önümüzdeki iki ay içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali bulunuyor.” dedi.