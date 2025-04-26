Deprem uzmanından tedirgin eden açıklama! İki ay içerisinde…

23 Nisan’da 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem ve sonrasında devam eden artçı depremler İstanbul’da yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Beklenen büyük İstanbul depremi konusunda uzmanlar 2 farklı görüşe ayrılmış durumda. Kimi uzmanlar ‘6.2’den büyük deprem söz konusu değil.’ derken, kimi uzmanlar ise İstanbul’u daha büyük bir depremin beklediğini ifade ediyor.