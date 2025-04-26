CHP’den pes dedirten açılış skandalı! AK Parti döneminde yapılan eserleri açtılar

Keçiören Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde 23 yeni merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından tartışmalar başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende açılışı yapılan tesislerin aslında AK Parti döneminde inşa edildiği ortaya çıktı.Önceki dönem Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı açıklamada mevcut CHP'li yönetimi sert sözlerle eleştirdi. Altınok, 'Keçiören Belediye Başkanı bugün kendi yaptığı değil, bizim yaptığımız eserlerin açılışını gerçekleştirdi. Keçiören'e bir çivi dahi çakmayan yönetim, mevcut hizmetleri sanki kendi üretmiş gibi sunarak milletin aklıyla alay ediyor.' ifadelerini kullandı.Altınok açıklamasında ayrıca, daha önce de kendi dönemlerinde inşa edilen tesisleri hatırlatarak, ' Daha önce de bizim inşa ettiğimiz Okçuluk Tesisi ve 20 yıldır hizmet veren Aquapark'ın açılışını yapmışlardı. 1 yıldır Keçiören'de dahi durmayan; şehir şehir, ülke ülke gezen bir belediye başkanı var Keçiören'in.' sözleriyle mevcut yönetime yüklendi.Özellikle, satılığa çıkarılan projelere dikkat çeken Altınok, 'Siz asıl satılığa çıkardığınız Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin; kapattığınız Estergon Kalesi'nin, Teleferiğin, Deniz Dünyası'nın hesabını verin. Özelleştirdiğiniz otoparkın, Kartaltepe Kent Ormanı'nın hesabını verin. Ücretsiz halı sahalar neden ücretli? Ücretsiz hizmet veren düğün, kına, nişan salonlarını neden kapattınız? Bunların hesabını verin.' diyerek yönetime hesap sordu.Turgut Altınok, açılışı yapılan yatırımların da AK Parti döneminde hayata geçirildiğini vurgulayarak, ' Bugün açılışını yaptığınız mahalle konağı, spor tesisi, park gibi yatırımların bizim dönemimizde yapıldığını biliyor Keçiören halkı. Onların aklıyla daha fazla oynamaya kalkmayın. Bizim Keçiören'e kattığımız değere sahip çıksanız yeterdi ama 1 yılda belediyeyi de güzel ilçemizi de ne hale getirdiniz!' dedi.Altınok, sözlerini 'Takdir milletimizin.' diyerek tamamladı.