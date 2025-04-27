Google'ın Gemini planları: Arabalara ve diğer cihazlara geliyor

Google'ın yapay zeka sohbet botu Gemini, karmaşık soruları yanıtlama, bilgileri özetleme, doküman oluşturma, dosya analizi yapma ve hatta telefon kamerasıyla etkileşim kurarak çevre hakkında bilgi verme gibi yetenekleriyle mobil kullanıcılardan ilgi görmeyi başardı.Android ve iOS için bir uygulama olarak sunulan ve Google TV'ye de geleceği açıklanan Gemini, şimdi çok daha geniş bir cihaz yelpazesine yayılmaya hazırlanıyor.Google CEO'su Sundar Pichai, bu hafta gerçekleştirilen 2025 ilk çeyrek kazanç toplantısında yaptığı açıklamada, Gemini yazılımının daha fazla cihaza entegre edileceğini resmen doğruladı.Sundar Pichai, konuşmasında mobil cihazlardaki Google Asistan'ı Gemini'ye yükseltme sürecinin devam ettiğini ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde tabletler, arabalar (Android Auto aracılığıyla) ve telefona bağlanan kulaklıklar ile saatler gibi giyilebilir cihazların da bu yükseltmeyi alacağını ifade etti.Gemini'ın bu yeni platformlarda Google Asistan'ın yerini alması ve Google Haritalar ile konuşarak yol tarifi alma gibi sesle etkinleştirilen benzer eller serbest kullanım özellikleri sunması bekleniyor.