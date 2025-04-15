Antalya'da feci kaza! Tur minibüsü tankerine çarptı: 5'i turist 6 yaralı...
Antalya'nın Serik ilçesinde, belediyeye ait sulama tankerine arkadan çarpan tur minibüsünün sürücüsü Mehmet Deniz ile araçtaki 1'i çocuk 5 turist yaralandı...
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Dikmen Mahallesi'nde Belek Turizm Yolu'nda meydana geldi. Kemer ilçesinden Belek'teki eğlence merkezine giden turistlerin içinde olduğu, Mehmet Deniz'in kullandığı 07 C 1462 plakalı tur minibüsü, refüjde sulama yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ramazan Ozan idaresindeki 07 BMR 347 plakalı tankere arkadan çarptı. Şoför Deniz'in araçta sıkıştığı kazada, 1'i çocuk 5 İngiltere uyruklu turist yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralan kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü Mehmet Deniz, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Olayı duyan Deniz'in yakınları, Kemer'den kaza yerine gelip kurtarma çalışmalarını takip etti. Hastaneye kaldırılan Deniz'in tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı...
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralan kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü Mehmet Deniz, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Olayı duyan Deniz'in yakınları, Kemer'den kaza yerine gelip kurtarma çalışmalarını takip etti. Hastaneye kaldırılan Deniz'in tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı...