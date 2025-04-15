Antalya'da feci kaza! Tur minibüsü tankerine çarptı: 5'i turist 6 yaralı...

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Dikmen Mahallesi'nde Belek Turizm Yolu'nda meydana geldi. Kemer ilçesinden Belek'teki eğlence merkezine giden turistlerin içinde olduğu, Mehmet Deniz'in kullandığı 07 C 1462 plakalı tur minibüsü, refüjde sulama yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ramazan Ozan idaresindeki 07 BMR 347 plakalı tankere arkadan çarptı. Şoför Deniz'in araçta sıkıştığı kazada, 1'i çocuk 5 İngiltere uyruklu turist yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralan kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü Mehmet Deniz, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.Olayı duyan Deniz'in yakınları, Kemer'den kaza yerine gelip kurtarma çalışmalarını takip etti. Hastaneye kaldırılan Deniz'in tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı...