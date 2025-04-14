TSK'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Fethullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele aralıksız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) FETÖ'nün mahrem yapılanması deşifre edildi. 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda FETÖ şüphelisi yakalandı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün 9 ilde eş zamanlı operasyon için harekete geçildi. Buna göre; Konya, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Manisa, Kahramanmaraş, Kayseri ve Ankara'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemler sürerken, kalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.