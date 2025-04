Antalya Havalimanı yeni terminal binası açıldı! Başkan Erdoğan: Devletimizden tek kuruş çıkmadı

Bakınız biz sadece Türkiye için büyük hayaller kurmakla durmuyor aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, iddialarıyla büyük bir milletin evladı olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Şunu da belirtmek isterim, Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast girişiminde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları kendilerini ele geçirmiş olanlar bizim neyin mücadelesini verdiğimizi anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında baş başa bırakıyoruz, her seferinde olduğu gibi işimize bakmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin itibarını arttırmaya bakıyoruz.Doğru bildiğimiz istikamette yürürken milletimizin bize daima destek olacağını biliyoruz. 85 milyon için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni terminal yapılarımızın, yeni yapılarımızın bir kez daha ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Projede yer alan kişilere tekrardan teşekkür ediyorum.Bakınız biz sadece Türkiye için büyük hayaller kurmakla durmuyor aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, iddialarıyla büyük bir milletin evladı olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Şunu da belirtmek isterim, Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast girişiminde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları kendilerini ele geçirmiş olanlar bizim neyin mücadelesini verdiğimizi anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında baş başa bırakıyoruz, her seferinde olduğu gibi işimize bakmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin itibarını arttırmaya bakıyoruz.yip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:Turizm başkentimizde, kültür ve ticaret diyarı Antalyamızda sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Antalyamızın değerini bir kat daha artıracak bu projede bakanlığımızdan, emeği geçen her işçisine kadar teşekkür ediyorum.Kıymetli misafirler Akdeniz'in incisi Antalyamız her yıl yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlıyor. Şehrimize olan ilgi o kadar yüksek ki Antalya havalimanımız son iki yıldır 35 milyonluk kapasitesinin üstünde yolcuya hizmet veriyor. Bu sene 40 milyon kişiyi aşacağımız anlaşılıyor. Mevcut kapasitesinin %12 üzerinde hizmet veren Antalya havalimanımızın kapasitesini artırmak için adımlar attık. Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye ulaştı.Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkarttık. Uçak park pozisyonunu da 108'den 172'ye getirdik. Böylece gurur verici olmasının yanı sıra her açıdan yenilikçi, vizyoner bir projeyi daha şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Kamu- özel iş birliği kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan bu projeyi gerçekleştirdik. Bu kamu- özel iş birliğinin en güzide örneklerinden birisi oldu. Antalya havalimanımız çok daha fazla kişiye hizmet verecektir. 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan Türkiye'nin fırsatlarını en üst düzeye çıkartmak için 23 yılda pek çok yatırım geliştirdik. Havacılık anlamında küresel ligde en üst sınıfa yükselttik. İstanbul havalimanımız 2024 80,1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kategorisinde Avrupa'da birinci dünyada 7. sırada yer aldı.Yaklaşık 927 milyon avro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi kamu-özel işbirliği modeliyle devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik. Yolcu garantisi olmayan projeyle yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon Avroluk kira geliri elde edeceğiz.