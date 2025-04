CHP Genel Başkanı Özgür Özel The Guardian'a şikayet etti!

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından sonra Türkiye'yi seri şekilde röportaj verdiği Batı medyasına şikayet eden Özgür Özel, bu kez İngiliz The Guardian'a konuştu.

İBB'deki yolsuzlukların ortaya çıkartılması için başlatılan soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı.Bu gelişmeden hemen sonra halkı sokağa çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir yandan da Batı medyasına art arda röportajlar vererek Türkiye'yi şikayet etmeye başladı.BBC, CNN, Dolce Velle ve The Economist gibi birbirinden önemli yayın organına şikayetlerini yapan Özel son röportajı İngiliz The Guardian'a verdi.İNGİLİZ BAŞBAKANA SİTEMDaha önce BBC'ye verdiği röportajda İngiliz Başbakan Keir Starmer'e yaşananlara tepki göstermemesi nedeniyle sitem eden Özel, sitemini burada da devam ettirdi.Gazetedeki söz konusu haberde, "İşçi Partisi liderlerinin ve Starmer'ın, CHP'li siyasetçi Ekrem İmamoğlu'nun geçen ay gözaltına alınmasının ardından tam bir kınama yapmamasından duyduğu rahatsızlığın altını çizen Özel, "Bunu Türkiye'nin iç meselesi olarak görerek tarihi bir hata yapıyorlar" dedi." ifadelerine yer verildi."DÜŞMANLARIMIZDAN ÇOK DOSTLARIMIZIN SESSİZLİĞİNİ HATIRLAYACAĞIZ""İmamoğlu, geçen ay bir dizi yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp hapse atılmış, yüz binlerce kişinin sokaklara döküldüğü, Türkiye'de son on yılın en büyük hükümet karşıtı gösterilerine yol açmıştı." denilen haberde Özel'in “Bu süreç sona erdiğinde, düşmanlarımızın yüksek sesle söylediklerinden çok dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız” sözleri yer aldı."SÜRECİN KAYBEDENİ STARMER'DİR"Haberde Özel'in “Bu sürecin kaybedeni, sadece benim gözümde değil, tüm dünyadaki demokrasi güçlerinin gözünde, Türkiye’de Erdoğan, uluslararası düzeyde ise Starmer’dır” sözlerine de dikkat çekildi.