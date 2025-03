Kanser ilacı sorun olmaktan çıkıyor

Ülkemizde her yıl yaklaşık 240 bin kişi kansere yakalanıyor. Vakaların artışıyla tedavide kullanılan ilaçlara erişim de muhtelif sebeplerden dolayı zorlaşıyordu. Ulaşılamayan ilaçlar için yargı yoluna gidilerek çözüm bulunuyor. Hukukçular, kanser tedavisi esnasında bedeli ödenmeyen kanser ilaçları için SGK'ya başvurularak temin edilebildiği, hukuki yollarla gerekli ilaçlara ulaşmanın mümkün olduğunu kaydetti.Av. S. Umut Şahin, şunları anlattı: “Bedeli SGK tarafından karşılanmayan kanser ilaçlarına hastaların, nihai mahkeme kararını beklemeden, mahkemeden alınacak tedbir kararıyla erişebilmeleri mümkündür. Bazı ilaçların bedeli kurum tarafından karşılanırken, bazı ilaçlar kapsam dışında kalmaktadır. Özellikle, muadili bulunmayan ve kullanılmadığında hayati risk taşıyan kanser ilaçlarına erişim kritik önem taşımaktadır. Yeni Akit'in haberine göer Aciliyet olduğu için hukuki prosedürlerin doğru yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. SGK tarafından ödenmeyen kanser ilaçları, endikasyon içi ve endikasyon dışı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Endikasyon dışı ilaçların kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan izin alınması gerekirken, endikasyon içi ilaçlarda ise doğrudan SGK'ye başvuruda bulunulmalı ve olumsuz yanıt alınması halinde dava süreci başlatılmalıdır.Ancak, dava sürecinin uzun sürmesi nedeniyle, hastaların tedavisinde ciddi gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu süreçte, hastaların ilaç bedelini kendi imkanlarıyla karşılaması gerekebilir. Bu sebeple, mahkemeden alınacak tedbir kararı, hastanın tedavisinin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır. Yeniakit'ten Sebahattin Ayan'ın haberine göre tedbir kararı sayesinde, mahkeme süreci devam ederken hastaların ilaca ücretsiz erişimi sağlanabilir. Dolayısıyla, ilaç temini sürecinde izlenecek hukuki yolların doğru yönetilmesi, hastaların yaşam hakkının korunması açısındanhayati önem taşımaktadır.”“Dava aşaması süresince hastanın ilaca bedelsiz ulaşması için tedbir talebiyle dava açılması halinde ise dava süresince ilacın SGK tarafından karşılanıp karşılanmayacağı, her davanın ve her hastanın kendine has süreci gereği mahkemeler tarafından değerlendiriliyor. Mahkemelerin bu kararı vermesinde hastanın yaşı, tedaviye verdiği cevap ve ilacın kullanılmasının hastalığın seyrinde ne derece önem arz ettiğinin, tedaviyi üstlenen hekim tarafından raporla belirtilmesi gibi hususlar önem taşıyor. SGK'nın bedelini karşılamadığı kanser ilaçları için açılan davalarda mahkeme süreci boyunca ortaya çıkan masraflar mali yük oluşturuyor. Aynı zamanda ilaca en erken sürede ulaşmanın önemi göz ardı edilemeyecek durumdadır. Bu sebeple dava aşamasının doğru yönetilerek hastaların ihtiyaç duyduğu ilaca zaman kaybetmeden ulaşması yaşam hakkının bir gereği olup ilacın temini için izlenmesi gereken süreçler hayati önem taşımaktadır.”