İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın

Yangının etkisiyle binadan yükselen dumanlar, çevreyi sararken üst katlarda yaşayan vatandaşların mahsur kaldığı bildirildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale başladı.Yangının, apartmanın en alt katında başladığı ve üst katlara yayıldığı tahmin ediliyor.Yangının etkisiyle binayı birden saran dumanlar, birçok kişinin üst katlarda mahsur kalmasına sebep oldu.Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı.Aynı zamanda, mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için de yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor.