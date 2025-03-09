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Beyaz Gazete
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İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın

Esenyurt’ta bir apartmanda çıkan yangın, çevreyi dumanla kaplarken üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmaya çalışılıyor.

Ekleme: 9.03.2025 - 16:07 Güncelleme: 9.03.2025 - 16:15 / Editör: Edin Uslu
İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangınYangının etkisiyle binadan yükselen dumanlar, çevreyi sararken üst katlarda yaşayan vatandaşların mahsur kaldığı bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale başladı.


BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR
Yangının, apartmanın en alt katında başladığı ve üst katlara yayıldığı tahmin ediliyor.
Yangının etkisiyle binayı birden saran dumanlar, birçok kişinin üst katlarda mahsur kalmasına sebep oldu.


İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın


İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı.
Aynı zamanda, mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için de yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor.