İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın
Esenyurt’ta bir apartmanda çıkan yangın, çevreyi dumanla kaplarken üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmaya çalışılıyor.
Yangının etkisiyle binadan yükselen dumanlar, çevreyi sararken üst katlarda yaşayan vatandaşların mahsur kaldığı bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale başladı.
BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR
Yangının, apartmanın en alt katında başladığı ve üst katlara yayıldığı tahmin ediliyor.
Yangının etkisiyle binayı birden saran dumanlar, birçok kişinin üst katlarda mahsur kalmasına sebep oldu.
İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı.
Aynı zamanda, mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için de yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale başladı.
BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR
Yangının, apartmanın en alt katında başladığı ve üst katlara yayıldığı tahmin ediliyor.
Yangının etkisiyle binayı birden saran dumanlar, birçok kişinin üst katlarda mahsur kalmasına sebep oldu.
İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı.
Aynı zamanda, mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için de yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor.