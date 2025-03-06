İsrailli fenomenlerden vicdansız TikTok akımı! Gazzeli çocukların acılarıyla böyle alay ettiler

Middle East Eye'da yer alan habere göre, İsrailli içerik üreticileri, Gazze'de savaşta mağdur olan çocukların yaşadığı zorlukları alaya alan yeni bir TikTok akımıyla yüz binlerce izlenme topladı.Küstah akımda, İsrailli gençler, kendilerini kurgusal bir insani yardım kuruluşunun temsilcileri olarak tanıtıyor ve yakınlarını arayarak Filistinli çocuklar için bağış topladıklarını söylüyorlar.Gençlerin aradığı aile üyeleri ve arkadaşları Filistinli çocuklar için bağış toplanmasına genellikle öfkeyle tepki vererek bağırıp küfür ediyor. Daha sonra genç, bunun bir şaka olduğunu açıklıyor ve bu görüntüleri eğlenceli birer 'şakaymış' gibi sunarak TikTok'a yüklüyor.Bu gençlerden biri olan İsrailli sosyal medya fenomeni Yakir Bar Zohar, bir videosunda yoldan geçen insanlardan Gazze'deki çocuklar için bağış istedi.Binlerce beğeni ve paylaşım alan videoda, bir adam Gazzeli çocuklar için bağış yapmayı kabul ediyor. Ancak Bar Zohar şaşkın bir ifade içerisinde alçakça, 'gerçekten terörist olacak çocuklar için bağış yapmak mı istiyorsun' sorusunu soruyor.Bu tarz videolar TikTok'ta yaygın şekilde dolaşıyor. Çoğu İsrailli gençler tarafından çekilmiş olsa da bazıları askerler tarafında da yapılmış.Bu skandal videolardan birinde ise, bir İsrailli kadın asker, 'Babamı kandırdık, Gazze'deki çocuklara bağış yaptığımızı söyledik' yazısıyla paylaşım yaptı. Paylaşımda kadın, babasından Gazzeli çocuklar içim bağış istiyor çünkü onlarla da ilgilenilmesi gerektiğini söylüyor.Babasının yanıtıysa 'Cehenneme gitsinler ve onlara bağış yapan herkes de aynı şekilde' oluyor. Ardından, baba 'temsilciye' küfürler savuruyor. Kadın asker daha sonra gerçek kimliğini açıklıyor ve gülüyor.Geçen hafta paylaşılan başka bir videoda, genç bir kadın, annesinden Gazze'deki masum çocuklara bağış yapmasını istiyor.Annesi ise şu şekilde yanıt veriyor: 'Masum Gazzeli çocuklar mı? Öyle bir şey yok. Acı içinde ölsünler, kötü bir şekilde acı çekerek ölsünler, taşlanarak ölsünler, oradaki herkes cehennemde yansın.'Bu tür videoların altındaki yorumların büyük çoğunluğu, içerikleri 'komik' veya 'zekice' bulduklarını ifade etti. Bazıları da aranan kişilerin ırkçı ifadelerine katıldıklarını ifade eden yorumlar attı.