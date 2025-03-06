Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 artışla 10.269,90 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi ise yüzde 0,61 yükseldi.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 81,05 puan ve yüzde 0,80 artışla 10.269,90 puana çıktı.Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,75 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,21 ile orman kağıt basım oldu.