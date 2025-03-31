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Karadeniz'de mayın tespit edildi! MSB'den açıklama geldi

Karadeniz'in Kefken açıklarında mayın tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada mayının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Karadeniz'de mayın tespit edildi! MSB'den açıklama geldi
Ekleme: 31.03.2025 - 13:54 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:55 / Editör: Fehmi Öztürk
Karadeniz'de mayın tespit edildi! MSB'den açıklama geldi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in Kefken açıklarında mayın tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SAS timlerince, emniyete alınan mayın etkisiz hale getirildi.

Karadeniz'de mayın tespit edildi! MSB'den açıklama geldi