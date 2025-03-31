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Bayram ziyareti için yola çıkan araç alev alev yandı

Bayramın ilk günü akraba ziyaretinden dönen ailenin bindiği otomobil Üsküdar, Anadolu Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda seyir halindeyken alev alev yandı. Yangın sırasında otoyolda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik oluştu.

Ekleme: 31.03.2025 - 14:12 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:17 / Editör: Fehmi Öztürk
Bayram ziyareti için yola çıkan araç alev alev yandıRamazan Bayramı'nın ilk günü Bayramlaşmadan dönen ailenin saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda seyir halindeyken otomobilinde bir anda alevler yükselmeye başladı. Otomobilde bulunanlar hemen aracı terk ettikten sonra alevler daha da yükselmeye başladı.

Bayram ziyareti için yola çıkan araç alev alev yandı

Otomobil alev alev yanarken, bağlantı yolunda trafik oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bayram ziyareti için yola çıkan araç alev alev yandı