Bayram ziyareti için yola çıkan araç alev alev yandı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Bayramlaşmadan dönen ailenin saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda seyir halindeyken otomobilinde bir anda alevler yükselmeye başladı. Otomobilde bulunanlar hemen aracı terk ettikten sonra alevler daha da yükselmeye başladı.Otomobil alev alev yanarken, bağlantı yolunda trafik oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.Yangın sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.