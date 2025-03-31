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5 yaşındaki Sinan’a acı veda! Şeker toplamaya gitmişti...

Aksaray’da şeker toplamak için evden çıkan ve düştüğü sulama kanalında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Sinan Yavaş, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Ekleme: 31.03.2025 - 15:27 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:30 / Editör: Fehmi Öztürk
5 yaşındaki Sinan’a acı veda! Şeker toplamaya gitmişti...Olay, dün öğle saatlerinde Çimeliyeniköy'de meydana geldi. Şeker toplamak için evden çıktığı öğrenilen Sinan Yavaş, yolda yürürken dengesini kaybedip, sulama kanalına düştü.

5 yaşındaki Sinan’a acı veda! Şeker toplamaya gitmişti...

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede aramalar sürerken, 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyü yakınlarında küçük Sinan'ın cansız bedeni bulundu.

5 yaşındaki Sinan’a acı veda! Şeker toplamaya gitmişti...

Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sinan'ın cenazesi öğle namazına müteakip Somuncu Baba Külliyesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.