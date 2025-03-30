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Beyaz Gazete
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Operasyon olmaması için sahte dönüş!

CHP-HDP işbirliğinin ardı arkası kesilmiyor. 2019 yerel seçimlerinde ülkede ki ilk kent uzlaşısını Faruk Demir yapmıştı. Operasyon olmaması için yine akılalmaz bir olay meydana geldi.

Operasyon olmaması için sahte dönüş!
Ekleme: 30.03.2025 - 17:19 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:52 / Editör: Edin Uslu
Operasyon olmaması için sahte dönüş!

CHP-HDP işbirliğinin ardı arkası kesilmiyor. 2019 yerel seçimlerinde ülkede ki ilk kent uzlaşısını Faruk Demir yapmıştı. Operasyon olmaması için yine akılalmaz bir olay meydana geldi.

Operasyon olmaması için sahte dönüş!

2019 yerel seçimlerinde ülkede ki ilk kent uzlaşısını Faruk Demir yapmıştı.

CHP-HDP iş birliğiyle Ardahan belediye başkanı seçilmişti..
5 yıl boyunca hdp encümenleri üzerinden belediyeyi yönetti. 2024 yerel seçimlerine girerkende yeni adıyla dem partisiyle anlaşan faruk demir ülkedeki tek resmi kent uzlaşısını kurdu ve seçime girerek kazandı. DEM'e parti binası alacağı taahhütü, yetkili başkan yardımcılığı ve encümen listesinin %50'si karşılığı anlaştılar ve DEM Parti o tarihte bunu açıkladı.

Kent uzlaşısı yapanlara operasyonlar başlayınca ilk olarak DEM'in başkan yardımcısı olarak önerdiği 2 dönemdir DEM  tarafından encümenliğini yapan Volkan'ı istifa ettirdi. Sonra ki aşamada da geçen hafta Dem Partili encümenler CHP'den istifa edip partilerine döndüklerini açıkladı.

Operasyon olmaması için sahte dönüş!

Bu hem bir operasyon olmaması için sahte dönüş hem de kent uzlaşısının kabulü olduğu ortaya çıktı.

Operasyon olmaması için sahte dönüş!