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Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Ekleme: 28.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Kaza, ilçeye bağlı Akçaağıl Köyü yakınlarında meydana geldi. Reşat Poyraz yönetimindeki yolcu otobüsü ile Senel Sercan idaresindeki plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Sercan ile yanındaki kişi ve otobüs şoförü Poyraz birlikte otobüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var